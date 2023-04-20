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AREFE GÜNÜ YOLLAR BOŞ KALDI

AREFE GÜNÜ YOLLAR BOŞ KALDI

Güncel Haberler

İSTANBUL'da Ramazan Bayramı öncesi arefe günü sabah saatlerinde yollar boş kaldı.

İSTANBUL'da Ramazan Bayramı öncesi arefe günü sabah saatlerinde yollar boş kaldı. İBB'nin trafik haritasına göre, İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 8 olarak ölçüldü.

İstanbullu'ların Ramazan Bayramı tatili öncesinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle yollar boş kaldı. Arefe günü İBB'nin trafik haritasına göre saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 8 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda Kartal D-100 Karayolu,15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafiğin oldukça akıcı olduğu görüldü.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı Arefe günü İstanbul Güncel Haberler

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