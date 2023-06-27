Samsun'da Kurban Bayramı arefesi nedeniyle mezarlıklar dolup taşarken, şehitliklerde ise hüzün hakimdi. Şehit yakınları mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okudu ve dualar etti. Bazıları ise duygulu anlar yaşayarak gözyaşı döktü.

Arefe günü şehitlikte hüzün

Şehit yakınlarının gözyaşları

SAMSUN - Samsun'da Kurban Bayramı arefesi nedeniyle mezarlıklar dolup taşarken, şehitliklerde ise hüzün hakimdi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren İlkadım ilçesi Asri Mezarlık Şehitliğine giden şehit yakınları, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okudu ve dualar etti. Bazı şehit yakınları ise duygulu anlar yaşayarak mezar başında gözyaşı döktü. 1992 yılında Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde teröristlere girilen çatışmada şehit olan Ünal Ertürk'ün annesi Sebahat Ertürk, "Ben her cuma buraya geliyorum. 30 sene oldu ama acımız aynı bugünkü gibi. Takdir Allah'ındır. 4 oğlum vardı, 1'i şehit oldu. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Kars 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevliyken 18 Nisan 1992'de şehit edilen 4 astsubaydan birisi olan Astsubay İlhan Hamlı'nın annesi Bedriye Hamlı, "Benim için bayram yok. 31 senedir devamlı buraya geliyorum. Ama o hiç bana bakıp konuşmuyor. Ne desem duymuyor. Benim evim burası oldu. Benim bayramım burası. Allah bu acıyı kimsenin başına vermesin" diye konuştu.

Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın ağabeyi Ayhan Hamlı ise "Biz 31 yıldır bayramlarımız ve arefe günlerimiz şehitlikte geçiyor. Bu vatana şehit vermenin bedelinin ne olduğunu herkesin anlamasını, düşünmesini bir şehit yakını olarak istiyorum" ifadelerini kullandı.

1980 yılında Ankara'da nöbet tutarken bölücü terör örgütü tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Nazım Güngör'ün ağabeyi Mustafa Güngör, "Genç yaşta aramızdan ayrıldı. Ankara'da nöbet yerinde vuruldu. Hiç uyuyamıyorum. Buraya gelmezsem bayram olmaz. Hayat böyle ne yapalım. Ölüm bizim için ama böyle ölüm çok acı. Fakat yapacak bir şey yok. Buradaki insanlar da aynı şekilde şehit oldu. Vatan için ölüyorlar" şeklinde konuştu.

Diğer vatandaşlar da mezarlıklara koşarak yakınlarının kabirlerini ziyaret etti, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.