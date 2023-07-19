Ardeşen'de kaybolan 13 yaşındaki kız çocuğu bulundu

Rize'nin Ardeşen ilçesinde 3 gündür kayıp olan Esra B., polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan Esra B. (13), polis ekiplerince bulunup, ailesine teslim edildi.

Haldun- Nurten B. çiftinin kız çocukları Esra B., 17 Temmuz'da sabah saatlerinde evlerinden çıkıp, geri dönmedi. Çocuklarına ulaşamayan aile, polisten yardım isteyip, kayıp başvurusundan bulundu. Ekipler, Esra B. için oturduğu evinin çevresinde ve ilçede arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucu Esra B., ilçe merkezinde bulundu. Durumunun iyi olduğu belirlenen Esra B., ailesine teslim edildi.