Ardanuç'ta ormanlık alanda heyelan

ARTVİN - Artvin'in Ardanuç ilçesine geçtiğimiz günlerde ormanlık alanda yaşanan heyelan korkuttu. Yaşanan heyelanın boyutu havadan görüntülendi.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Tosunlu Köyü'nde geçtiğimiz günlerde heyelan meydana geldi. Köyün 3 kilometre uzaklığındaki ormanlık alanda yaşanan heyelan sonucu köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışması sonucu köy yolu ulaşıma açıldı. Heyelan, ormandaki ağaçları köklerinden sökerken, ormanın yerle bir olduğu görüntü ise havadan görüntülendi.