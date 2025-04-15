Gündem yaratan İmamoğlu iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama

Gündem yaratan İmamoğlu iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan yardımcısı gözaltına alındı
Öğretmen atamamaları için heyecanlandıran kulis! Bakanlıklar sayı konusunda anlaştı

Heyecanlandıran kulis! Bakanlıklar sayı konusunda anlaştı
Kayınvalidesini hamile bırakan damadın 'Utanmıyor musun?' sorusuna verdiği yanıt çıldırttı

Damat kaynanasını hamile bıraktı, "Utanmıyor musun?" yanıtı çıldırttı

Ardanuç'ta Ormanlık Alanda Heyelan

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen heyelan ormanlık alanı etkileyerek köy yolunun kapanmasına neden oldu. Ekipler, yolu tekrar ulaşıma açtı.

Ardanuç'ta ormanlık alanda heyelan

ARTVİN - Artvin'in Ardanuç ilçesine geçtiğimiz günlerde ormanlık alanda yaşanan heyelan korkuttu. Yaşanan heyelanın boyutu havadan görüntülendi.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Tosunlu Köyü'nde geçtiğimiz günlerde heyelan meydana geldi. Köyün 3 kilometre uzaklığındaki ormanlık alanda yaşanan heyelan sonucu köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışması sonucu köy yolu ulaşıma açıldı. Heyelan, ormandaki ağaçları köklerinden sökerken, ormanın yerle bir olduğu görüntü ise havadan görüntülendi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.