Ardanuç Kültür ve Sanat Festivali Hazırlıkları Tamamlandı

Artvin'de bu yıl dördüncüsü düzenlenecek, Ardanuç Kültür ve Sanat Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı.

Kaymakam Alparslan Sözen, gazetecilere, 29-31 Ağustos tarihlerinde yapılacak festivalin amacının, kültürel ve sosyal etkinlikleri ilçeye taşımak olduğunu söyledi.

Kaymakamlığın koordinesinde, Ardanuç Belediyesi organizasyonunda yapılacak festivalin ilçenin en önemli kültürel etkinliklerinin başında geldiğini belirten Sözen, şunları kaydetti:

"Büyükşehirlerde gençlerin kolaylıkla ulaşabildiği imkanları Ardanuç'taki çocuklarımız ve gençlerimiz de yaşayabilsin istiyoruz. Bu festivalin en önemli amacı da bu. Festivali gurbetçilerin ilçede olduğu döneme denk getirdik. Turizm ve konaklama açısından da ilçemize katkı sağlayacak görsel bir şölen olacak. Tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz."

Belediye Başkanı Emrah Yılmaz da festivalin 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla kutlanacağını vurguladı.

Etkinliklere ilişkin bilgi veren Yılmaz, festival kapsamında yapılacak kara kucak güreşlerine 12 ilden 200'ün üzerinde güreşçinin katılacağını kaydetti.