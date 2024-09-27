Ardanuç Kültür Sanat Festivali Coşkuyla Başladı

Artvin'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Ardanuç Kültür Sanat Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

Ardanuç Kaymakamlığı koordinasyonunda Ardanuç Belediye Başkanlığınca organize edilen festival kapsamındaki ilk tören, Hükümet Konağı önünde düzenlendi.

Kaymakam Alparslan Sözen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, festivalin, ilçenin güzelliklerinin ve kültürünün tanıtımı açısından önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'de tasarruf tedbirleri uygulandığını anımsatan Çelik, "İnşallah 2025'in ikinci yarısından sonra işler daha iyiye gidecek. Bu tasarruf döneminde bile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arhavi'de organize sanayi bölgesi, Hopa'da stadyum ve Ardanuç'ta doğal gaz gibi projeleri hayata geçiriyoruz. Kırsaldan merkeze kadar her alanda çalışıyoruz. Elbette bir eğlenceye de ihtiyacımız var. Bu festivallerde de eğleneceğiz, kültürümüzü tanıtacağız. Festivalin nice güzel etkinliklere vesile olmasını diliyorum." dedi.

Kaymakam Sözen de festivallerin geleneklerin ve kültürün yaşatılması adına büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Emrah Yılmaz da festivalde sanat, spor ve geleneksel unsurları barındıran etkinliklerin olacağını dile getirdi.

Festivalin sadece eğlence olmadığını söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Festivalde sanatın, sporun ve geleneklerimizi yaşatmanın coşkusunu birlikte yaşayacağız. Her yıl üzerine bir taş daha koyarak geliştirdiğimiz bu etkinliğin, kısa zamanda hem ulusal hem de uluslararası bir boyut kazanacağına inanıyorum. Yerel sanatçılarımız, halk ozanlarımız, ulusal çapta tanınmış sanatçılar ve Ardanuç'un bağrından kopan şairlerimizle dolu dolu bir etkinlik hazırladık. Ayrıca, bölgemizin olmazsa olmazı boğa güreşleri ve ata sporumuz karakucak güreşleri de festivalde yer alacak."

Halk oyunları gösterisiyle devam eden programda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı.

Festival kapsamında yarın ve pazar günü karakucak ve boğa güreşleri ile konserler düzenlenecek.