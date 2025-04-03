Ardanuç-Ardahan Karayolu'nda Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor

Artvin Ardanuç- Ardahan Karayolu için çalışmalar devam ediyor

ARTVİN - Artvin'in Ardanuç ilçesi ile Ardahan'ı ilini birbirine bağlayan ve kar nedeniyle 25 Kasım 2024 tarihinde ulaşıma kapanan Ardanuç-Ardahan karayolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle Ardanuç-Ardahan karayolunun 25 Kasım 2024 tarihinde ulaşıma kapanmasının ardından Karayolları 102. ve 183. Şube Şefliği ekipleri, yaklaşık 45 kilometrelik yolu açabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Çift yönlü çalışma yürüten ekipler, ağır kış şartlarına rağmen bölgedeki tüm zorluklara göğüs geriyor. Özellikle yüksek rakımlı geçitlerde kar kalınlığının 1,5 metreyi aşması, çalışmaların ilerlemesini güçleştiriyor.

Mart sonu itibariyle etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, yol açma çalışmalarının gecikmesine neden oldu. Çığ riski nedeniyle ekipler, belirli bölgelerde kontrollü müdahaleler gerçekleştiriyor. Karayolları ekipleri, özel donanımlı kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, 10 gündür devam eden çalışmaların 5 gün içinde tamamlanarak, yolun çift yönlü trafiğe açılmasının planlandığını belirtti. Ancak hava şartlarının olumsuz etkisiyle bu sürecin uzama ihtimalinin de bulunduğu vurgulandı.

Ekipler, bölge halkı ve sürücülere alternatif güzergahların kullanılmasını önerirken, yolun açılmasının ardından çığ riski ve zorlu hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

Ardanuç-Ardahan karayolunun yeniden ulaşıma açılmasıyla birlikte, bölgedeki ulaşımın rahatlatılması ve uzun süredir kapalı olan yolun tekrar trafiğe kazandırılması hedefleniyor.