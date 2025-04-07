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Ardanuç-Ardahan Karayolu 4.5 Ayın Ardından Yeniden Ulaşıma Açıldı

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Artvin'in Ardanuç ilçesini Ardahan'a bağlayan karayolu, 4.5 aylık kapalı kalmanın ardından yeniden tek şeritli olarak ulaşıma açıldı. Karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Ardanuç- Ardahan karayolu 4.5 ay sonra ulaşıma açıldı

ARTVİN - Ardanuç- Ardahan karayolu kar nedeniyle, 4.5 ay sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Artvin'in Ardanuç ilçesini Ardahan'a bağlayan karayolu, 25 Kasım 2024'ten bu yana etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapalıydı. Karayolları 102. ve 183. Şube Şefliği ekiplerinin 15 gün süren yoğun çalışmaları sonucunda, yaklaşık 4.5 ay sonra yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

Yolun çift şeritli hale getirilmesi için karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Yetkililer, yüksek rakımlı geçitlerdeki kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aşması nedeniyle ilerlemekte zorluk yaşandığını belirtti.

Ardanuç-Ardahan Karayolu 4.5 Ayın Ardından Yeniden Ulaşıma Açıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR - Güncel
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