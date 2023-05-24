Ardahanlı öğrenciler zoom üzerinden Üsküp'teki 'kardeşleriyle' tanıştı

Ardahan'daki Şehit Er Gökhan Özdemir Ortaokulu öğrencileri, kardeş okul Kuzey Makedonya Üsküp Tefeyyüz İlköğretim Okulu öğrencileriyle zoom üzerinden buluştu.

Şehit Er Gökhan Özdemir Ortaokulu öğrencileri hazırladıkları "Uluslararası Kardeş Okul Projesi" ile kardeş okullarının öğrencileriyle zoom üzerinden buluştukları etkinlikte, hem bir birini tanıma fırsatı buldu, hem de okulların tarihçesi aktarıldı.

Öğrenciler, ayrıca Üsküp'ün Şairi Necati Zekeriya ve Mehmet Akif Ersoy ile Yahya Kemal Beyatlı'yı da tanıma fırsatı buldu.

Şehit Er Gökhan Özdemir Ortaokulu Müdürü Halil Gülçino, AA muhabirine, "Uluslararası Kardeş Okul Projesi"ni önemsediklerini söyledi.

Proje ile ülkeler arasında eğitim işbirliğinin okullar düzeyinde de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gülçino, "Okullar arasında iletişim ağı oluşturulması, ortak kültür değerlerinin kuvvetlendirilmesi, teknolojik gelişmelerin paylaşılması, tarih, kültür ve eğitim sistemlerinin tanıtılması açısından bu çalışmamız önemli. Barış, sevgi, kardeşlik ve dostluk duygularının geliştirilmesinin amaçlandığı bu projede emeği geçenleri tebrik ediyorum." diye konuştu.