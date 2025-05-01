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Ardahanlı çiftçi tarlasına traktörüyle "Aile Yılı" yazdı

Ardahanlı çiftçi tarlasına traktörüyle
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Ardahanlı çiftçi Fatih Doğruyol, traktörüyle tarlasına "Aile Yılı" yazdı.

Ardahanlı çiftçi Fatih Doğruyol, traktörüyle tarlasına "Aile Yılı" yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili kentte çeşitli faaliyetler yürütülüyor.

"Aile Yılı"nın önemine dikkati çekmek isteyen çiftçi Fatih Doğruyol da Yalnızçam köyünde kendi imkanlarıyla bir çalışma yaptı.

Ekime hazır tarlasına traktörüyle, "Aile Yılı" yazan çiftçi Doğruyol'u, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Çetinkaya ve kurumun Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Bekir Tancı ziyaret etti.

Çetinkaya burada yaptığı konuşmada, Doğruyol'un örnek bir uygulama yaptığını belirterek, "Güçlü aile, güçlü Türkiye yolunda farkındalık yaratan bir çalışma yapmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Güçlü aile, güçlü Türkiye yolunda farkındalıklarımızı arttırarak devam edeceğiz." dedi.

Çiftçi Fatih Doğruyol da "Aile Yılı"na dikkati çekmek istediğini anlatarak, "Ailemizin geleceğini topraktan temin ettiğimiz ve bu yıl da 'Aile Yılı' olduğu için farkındalık yaratmak amacıyla kendi tarlamda 'Aile Yılı' yazdım. Aile Yılı'mız kutlu olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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