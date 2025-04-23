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Ardahan Yaylalarında İlkbahar Kışı Yaşanıyor

Ardahan Yaylalarında İlkbahar Kışı Yaşanıyor
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Ardahan'ın yüksek kesimlerinde yer alan yayla evleri, etkili olan yağışlar nedeniyle hala kar altında. Mart ve nisan aylarında yoğun kar nedeniyle, yaylalarda kıştan kalma görüntüler yaşanıyor ve yaylacıların bölgeye gelmesi haziran ayını bulabilir.

Ardahan'ın yüksek kesimlerindeki yayla evleri, ilkbahar mevsiminde etkili olan yağış nedeniyle halen kar altında bulunuyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Ardahan-Artvin arasındaki yaklaşık 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası'nda mart ve nisan ayında da yoğun kar etkili oldu.

Metrelerce karın bulunduğu ve evlerin beyaz örtü altında kaldığı bölgede, ilkbaharda kıştan kalma günler yaşanıyor.

Yüksek kar örtüsü nedeniyle yaylacıların bu sene haziran ayında bölgeye gelmesi bekleniyor.

Karın yavaş yavaş erimeye başladığı bölge, terk edilmiş bir köyü andırıyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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