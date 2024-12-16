Ardahan Yaylaları Kışın Beyaza Büründü
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde yer alan yayla evleri, karla kaplanarak kış manzarası oluşturdu. Sahara mevkisinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Terk edilen evler, yaz aylarında yeniden yaylacıları bekleyecek.
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde bulunan yayla evleri karla kaplandı.
Ardahan-Artvin arasındaki Sahara mevkisinde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı.
Bölgedeki yaylalarda bulunan ve kış öncesi terk edilen evler de kar altında kaldı.
Adeta terk edilmiş köyü andıran evler, karların erimesiyle haziran ayında yeniden yaylacıları ağırlayacak.