Haberler

Ardahan Yaylaları Dolu Yağışıyla Beyaza Büründü

Ardahan Yaylaları Dolu Yağışıyla Beyaza Büründü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'ın yüksek kesimlerindeki yaylalar, sabah saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle beyaza büründü. Mozeret Dağı eteklerindeki görüntüler vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

ARDAHAN'ın yüksek kesimlerindeki yaylalar, dolu yağışıyla beyaza büründü.

Ardahan'da sabaha karşı etkili olan şiddetli sağanak, yükseklerde yerini doluya bıraktı. Çıldır ilçesindeki 2 bin 159 rakımlı Mozeret Dağı eteklerindeki yaylalar, dolu yağışının ardından beyaza büründü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Maduro'dan ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: Üçüncü dünya savaşı çoktan başladı

ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: 3. dünya savaşı çoktan başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüfekle karısını öldürüp intihar etti

Kan donduran olay! Önce eşini sonra kendini vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.