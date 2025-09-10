Ardahan Yaylaları Dolu Yağışıyla Beyaza Büründü

ARDAHAN'ın yüksek kesimlerindeki yaylalar, dolu yağışıyla beyaza büründü.

Ardahan'da sabaha karşı etkili olan şiddetli sağanak, yükseklerde yerini doluya bıraktı. Çıldır ilçesindeki 2 bin 159 rakımlı Mozeret Dağı eteklerindeki yaylalar, dolu yağışının ardından beyaza büründü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.