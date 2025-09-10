Ardahan Yaylaları Dolu Yağışıyla Beyaza Büründü
Ardahan'ın yüksek kesimlerindeki yaylalar, sabah saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle beyaza büründü. Mozeret Dağı eteklerindeki görüntüler vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.
Ardahan'da sabaha karşı etkili olan şiddetli sağanak, yükseklerde yerini doluya bıraktı. Çıldır ilçesindeki 2 bin 159 rakımlı Mozeret Dağı eteklerindeki yaylalar, dolu yağışının ardından beyaza büründü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel