Ardahan ve Tunceli'de Emniyet Teşkilatı Şehitlikleri Ziyaret Etti
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Ardahan ve Tunceli'de, emniyet teşkilatı mensupları şehitlikleri ziyaret ederek dua etti ve karanfil bıraktı.
Ardahan ve Tunceli'de, emniyet teşkilatı mensupları şehitlikleri ziyaret etti.
İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, müdür yardımcıları ve polis memurları, Ardahan Şehitliği'ni ziyaret ederek burada dua etti, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.
Ziyarette, şehit polis memuru Hakkı Çelik için de dua edildi.
Tunceli'nin Çemişkezek ilçesinde ise polisler, şehitliği ziyaret etti.
Burada dua eden polisler, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.
Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel