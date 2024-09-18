Ardahan ve Kars'ta Yoğun Sis Etkili Oluyor
Ardahan ve Kars'ta etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü. Ardahan merkezinde gece başlayan soğuk hava, sabah saatlerinde sisle birlikte etkisini artırdı. Kura Nehri ve Ardahan Kalesi çevresinde yoğunlaşan sis, bitkilerde kırağı oluşmasına neden oldu.
Ardahan ve Kars'ta yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.
Ardahan merkezinde gece etkili olan soğuk hava, ilerleyen saatlerde yerini sise bıraktı.
Sis, özellikle Kura Nehri ve Ardahan Kalesi bölgesinde yoğunlaştı.
Sisin etkisiyle örümcek ağlarında damlacıklar oluştu.
Kentin tamamını kaplayan sis bir süre etkisini sürdürdü.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de sis etkili oldu, bitkilerde kırağı oluştu.
Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan sağanağın ardından hava sıcaklığı gece 6 dereceye düştü.
Sabah saatlerinde Hançerli düzü mevkisinde de sis oluştu, bitkiler kırağı tuttu.