Ardahan ve Kars'ta Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

Ardahan ve Kars'ta yaşanan sağanak ve dolu nedeniyle yollar su birikintisi ile dolarken, sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Vatandaşlar aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalandı.