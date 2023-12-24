Ardahan ve Kars'ta Kar ve Yoğun Tipi Nedeniyle Ulaşımda Aksamalar

Ardahan ve Kars'ta, kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar oluyor.

Ardahan'ı Türkgözü Gümrük Kapısına bağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Ekipler, yolun yeniden açılması için çalışma başlattı.

Kent genelinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok noktada ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kars

Kars'ta da dün gece ulaşıma açılan Kağızman-Ağrı kara yolu, kar ve yoğun tipi dolayısıyla yeniden ulaşıma kapatıldı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kars-Ardahan kara yolunda da bazı tırlar yolda kaldı.