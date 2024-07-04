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Ardahan ve Iğdır'da düzenlenen operasyonda muhtarlar da aralarında bulunan 32 şüpheli yakalandı

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Ardahan ile Iğdır'da düzenlenen 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet' operasyonunda muhtarların da aralarında bulunduğu 32 şüpheli yakalandı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından Ardahan Adliyesine sevk edildi.

Ardahan ile Iğdır'da düzenlenen "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonunda muhtarların da aralarında bulunduğu 32 şüpheli yakalandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca, bazı yaylaların kanuna aykırı ve usulsüz olarak kiralanıp haksız kazanç elde edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Ardahan ve Iğdır'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

"İhaleye fesat Karıştırma" ve "rüşvet" suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından Ardahan Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler arasında muhtarların da olduğu bildirildi.

Gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin daha yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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