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Ardahan ve Erzincan'da Filistinli Çocuklar İçin Destek Etkinliği Düzenlendi

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Ardahan ve Erzincan'da, İHH İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliğinde, çocuklar rulo kağıtlara hayallerini çizdi ve yazdı. Etkinlik, Filistin'e destek olmak ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla gerçekleştirildi. Ailelerin de katıldığı etkinlikte, çocuklar Filistin bayrağı ile sembollerini çizerek, destek mesajları yazdı.

Ardahan ve Erzincan'da, Filistinli akranlarına destek olmak isteyen çocuklar, rulo kağıtlara hayallerini hem çizdi hem yazdı.

Ardahan İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Milli Egemenlik Parkı'nda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve çocuklara destek olmak amacıyla "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, dernek gönüllüleri, vatandaşlar ve çocuklar destek verdi.

Aileleriyle birlikte etkinlik alanına gelen çocuklar, masa üstüne serilen rulo kağıda Filistin bayrağı ile Filistin sembollerini çizdi, renkli boyalarla destek içerikli mesaj, resim ve yazılar yazdı.

İHH İnsani Yardım Derneği Ardahan Şube Başkanı Akın Demirci, AA muhabirine, İsrail'in 1947'den bu yana Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlara ve zulümlere dikkati çekti.

Filistin'e destek olmak için etkinliklerden birini daha gerçekleştirmenin gayretinde olduklarını belirten Demirci, "7 Ekim'den bu yana yaklaşık 50 bin insan şehit edildi, Binlerce bina yakıldı. Bizde bugün buna dikkati çekmek için etkinlik yaptık. Buraya gelenlerin Filistinli çocuklar için içlerinden gelen duyguları yazmalarını ve çizmelerini istedik. Bir şiir, bir görsel olabilir. Bu durum, çocukların hafızasında canlı kalsın hem toplumumuz unutmasın istiyoruz. Savaşın bitmesi için de dua edilsin istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Erzincan

Erzincan'da da İHH gönüllüleri, vatandaşlarla etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan çocuklar, Filistinli akranlarına destek için, rulo kağıtlara hayallerini çizdi ve yazı yazdı.

Çocuklara ailelerinden de destek geldi.

Etkinlik kapsamında alana Filistin ve Türk bayrakları asıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel

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