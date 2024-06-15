Ardahan Valisi Trafik Denetimlerinde Sürücülere Uyarıda Bulundu

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Kurban Bayramı arifesinde katıldığı trafik denetimlerinde, sürücülere trafik kurallarını hatırlattı.

Polis ekiplerince, başta Ardahan-Göle, Artvin ve Kars noktaları olmak üzere kent genelinde sürücülere trafik kuralları hatırlatıldı.

Ekipler, denetimlerde sürücülere kolonya, araçlardaki çocuklara şeker ikram etti.

Göle trafik yol kontrol uygulama noktasındaki denetimlere katılan Vali Hayrettin Çiçek, sürücülerin bayramını tebrik edip trafik kurallarını hatırlattı.

Bayramı bayram tadında geçirmek istediklerini ifade eden Çiçek, "Amacımız hep birlikte toplum olarak bayramda kurallara uyalım ki bayramımız keyifli olsun." dedi.

Denetimlerde Çiçek'e, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiiğit eşlik etti.