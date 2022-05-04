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Ardahan Valisi Öner, yapımı devam eden kamu inşaatlarını inceledi

AA - Günay Nuh - Güncel
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Ardahan Valisi Öner, yapımı devam eden kamu inşaatlarını inceledi

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, yapımı süren kamu kurum ve kuruluşların inşaatlarında incelemelerde bulundu.

ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, yapımı süren kamu kurum ve kuruluşların inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Jandarmaya ait Çamlıçatak karakol inşaatında incelemede bulunan Öner, çalışmalar hakkında Albay Ali Naci Aldemir'den bilgi aldı.

Vali Öner, burada yaptığı konuşmada, inşaat sezonuna girdiklerini belirterek, sezonu en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi.

Öner, "Bizim buralarda uzun süren kış nedeniyle inşaat sezonu kısa. Dolayısıyla biz bu kısa süreyi en iyi ve verimli şekilde değerlendirmek istiyoruz. Özellikle kamu binalarının daha sağlıklı ve daha verimli hizmet vermeleri için inşaat çalışmalarını çoğu zaman bizzat yerinde inceliyorum." dedi.

AA / Günay Nuh - Güncel

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