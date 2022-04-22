Ardahan Valisi Öner, üniversiteli kız öğrencilerle iftar yaptı - Haberler

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Ardahan Valisi Öner, üniversiteli kız öğrencilerle iftar yaptı

AA - Günay Nuh - Güncel
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Ardahan Valisi Öner, üniversiteli kız öğrencilerle iftar yaptı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kentte üniversite eğitimi gören kız öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

GÖLE, ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kentte üniversite eğitimi gören kız öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Göle ilçesindeki Nihat Delibalta Meslek Yüksek Okuluna (MYO) ait yemekhanede gerçekleştirilen iftar programında Vali Öner, bir süre öğrencilerle sohbet etti.

Vali Öner, burada yaptığı konuşmada, iftar vesilesiyle üniversite öğrencileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki yıldır Kovid19 nedeniyle bir araya gelemediklerini belirten Öner, "Üniversite hayatınızda başarılar diliyorum. Bizden ailenize selam söyleyin. Bugün sizinle birlikte olmak ve iftarda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu tür etkinlikler devam eder ve bir daha bir araya geliriz." diye konuştu.

AA / Günay Nuh - Güncel

Üniversite, Ardahan, Göle, Güncel, Haberler

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