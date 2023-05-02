Ardahan Valisi Öner, deprem bölgesine destekleri için vatandaşlara teşekkür etti

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, afet bölgesine yardımları ve depremzedelere gösterdikleri misafirperverlikten dolayı Ardahanlılara teşekkür etti.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, afet bölgesine yardımları ve depremzedelere gösterdikleri misafirperverlikten dolayı Ardahanlılara teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine koordinatör olarak görevlendirilen Öner, 35 günlük çalışmasının ardından kentteki görevine başladı.

Vali Öner, AA muhabirine, koordinatör olarak görevli oldukları bölgelerin çalışmalarını önümüzdeki süreçte de takip edeceklerini söyledi.

"Depremin yaralarını devlet ve millet olarak el birliğiyle atlatacağız"

Deprem bölgesinde yaraların sarılması için ekip olarak gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Öner,

"Bölgede hassasiyet içinde depremzedelerin ihtiyaçlarını ve sorunlarını çözmek için çalıştık. Ekip olarak yoğun mesai yaptık. Ardahanlıların o bölgeye selamını götürmüştük, bölgeden de selam getirdik. Deprem bölgesine yapılan yardımlar ile burada misafir edilen depremzedelerden dolayı, bu konuda gerekli duyarlılığı gösteren her Ardahanlıya teşekkür ediyorum. Depremin yaralarını devlet ve millet olarak el birliğiyle atlatacağız. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi.