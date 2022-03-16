Ardahan Valisi Hüseyin Öner, stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi yaptı

ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, temel ihtiyaç maddelerinde marketlerde stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi yaptı.

Vali Öner, beraberindeki Ticaret İl Müdürü Tülay Şenel ve zabıta ekipleri ile zincir marketlerin de aralarında bulunduğu gıda ürünü satışı yapılan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Özellikle yağ satış reyonları ile depoların incelendiği kontrollerde, reyonlardan rastgele seçilen bazı ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı kontrol edildi.

Ürünlerin etiketleri ile künye bilgileri incelenirken, indirimli ürünlerin önceki fiyatına da bakıldı.

Öner, market yetkililerine stokçuluk yapmamaları uyarısında bulundu.

İl genelinde görevli ekiplerce marketlere yönelik yağ fiyatları ve stokçuluğa karşı denetimlerin aralıksız sürdüğünü ifade eden Öner, şunları kaydetti:

"Marketlerin reyonlarında vatandaşların ihtiyacını karşılayacak kadar ürün bulunduğunu gözlemledik. Ardahan'da stokçuluk konusunda sorun yok ancak yine de vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetimleri aralıksız sürdüreceğiz."