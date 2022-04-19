Ardahan Valisi Hüseyin Öner, jandarma ve korucularla iftarda buluştu

ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İl Jandarma Komutanlığı personeli ve güvenlik korucularıyla iftar programında bir araya geldi.

Vali Öner, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen iftar programında, jandarma teşkilatının, devlet ve millet menfaatinin korunması için çok çeşitli görevleri başarıyla ifa ettiğini söyledi.

Mübarek ramazan ayında ilin asayişini sağlayan jandarmanın değerli mensuplarıyla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Öner, "Devletimizin, milletimizin, vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerini koruma, kanunların uygulanmasını sağlama, toplumun huzur ve güven içinde yaşamasını temin etmek, asayiş ve güvenlik hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirirken üstün gayretler gösteriyorsunuz." dedi.

Öner, bugün yaşanan huzur ve güvenlikte jandarmanın çok büyük rolü olduğunu vurguladı.

Teşkilat mensuplarının ailelerine de selam gönderen Vali Öner, şunları kaydetti:

"Sizler vatani görevinizi yerine getirirken, aynı zamanda halkımızın, vatandaşlarımızın yaşamını çok ilgilendiren, çok değerli bir hizmetin, görevinde bir parçası oluyorsunuz. Bugün huzurla buluştuğumuz, bir ve beraber olduğumuz, nimetleri, güzellikleri paylaştığımız bu sofralarda sizin katkılarınız çok. Şehrimizin huzur ve selametindeki üstün gayretleriniz için sizlere teşekkür ediyorum."

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ve diğer yetkililer ile er, erbaş ve korucuların katıldığı iftar programında, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir de davete katılan Vali Öner ve diğer ilgililere teşekkür etti.