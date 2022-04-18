Ardahan Valisi Hüseyin Öner, hafızlarla iftarda buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, hafızlarla iftarda buluştu

AA - Günay Nuh - Güncel
 - Güncelleme:
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, hafızlarla iftarda buluştu

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kentte hafızlık eğitimi alan öğrencilerle düzenlenen iftar programına katıldı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kentte hafızlık eğitimi alan öğrencilerle düzenlenen iftar programına katıldı.

Ardahan Hafızlık Kur'an Kursu'nda gerçekleşen iftar programı hafızların dua etmesiyle başladı.

Vali Öner, burada yaptığı konuşmada, iftar vesilesiyle hafızlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İki yıldır salgın nedeniyle bir araya gelemediklerini belirten Öner, "Şu an şükür bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çok şükür bu ramazanın manevi havasından istifade etme imkanı bulduk. İşte bu nedenle bu ayın ruhuna uygun millet olarak dayanışma içinde olalım istiyoruz. Muhtaç insanlarımıza yönelik duyarlı olmamız gerekiyor. Bu ayın manevi havasına uygun şekilde dolu dolu geçirelim inşallah." diye konuştu.

Ardahan Müftüsü Hayri Erenay da davete katılan Vali Öner ve diğer ilgililere teşekkür etti.

AA / Günay Nuh - Güncel

Ardahan, dua, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title