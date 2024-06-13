Ardahan Valisi Alevi ve Bektaşi dedeleriyle bir araya geldi

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, sorunlarını, taleplerini dinlemek için kentteki Alevi ve Bektaşi dedeleriyle bir araya geldi.

Valilik toplantı salonundaki programa, İçişleri Bakanlığı Müşaviri Esma Ersin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, Alevi ve Bektaşi dedeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Vali Hayrettin Çiçek, burada yaptığı konuşmada, Ardahan'daki her bireyin sorun ve sıkıntısını dert edindiklerini söyledi.

Bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla Alevi dedeleriyle buluştuklarını belirten Çiçek, "Herkesin olduğu gibi sizlerin de sorun ve sıkıntıları olabiliyor. Bir araya gelerek biz bu sorun ve sıkıntılarla hemhal oluyoruz. Zaman zaman sizleri ziyaret ediyoruz, sizler de bizi ziyaret ediyorsunuz. Bizler sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla müşavir Esma Ersin'in de toplantıya katılmasının önemine dikkati çeken Çiçek, "Bu vesileyle bir araya gelmiş olduk, buluşmamız tazelenmiş oldu. Cemevlerinin bazı kaynak noktalarında sıkıntılarının olduğunu tespit ettik. Bu konuda size yardımcı olunacaktır. Nasıl ki bir caminin talebi konusunda hassasiyet gösteriliyorsa, aynı şekilde cemevinin talebi konusunda da hassasiyet gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Aleviliğin toplumun asli unsuru olduğunu vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"Alevi'si ve Sünni'si ile biz biriz. Her türlü unsuruyla biz biriz. 'Kardeşiz' ifadesinin bile eksik kaldığını düşünüyorum. Biz bu toplumun asli unsuruyuz. Sizin her türlü derdinizle dertlenmeye mükellefiz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanımızın da talimatları var. Bu hem vicdani hem yasal yükümlülüğümüzdür."