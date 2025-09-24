Ardahan Tarım İl Müdürlüğü, TEKNOFEST'te Birincilik Ödülü Aldı

Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'te tarım teknolojileri kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, kurum olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te yer alındığı ifade edildi.

Yarışmada "Tarım 360" adlı projeyle, tarım teknolojileri kategorisinde birincilik kazanıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarımsal yönetim ve hayvan takip süreçlerini dijital bir boyuta taşıyacak uçtan uca entegre yönetim sistemi projesiyle TEKNOFEST'te final aşamasına kalmış ve Türkiye birincisi olmuştur. Tarım ve hayvancılıkta verimliliği artırmak, kayıt dışılığı önlemek ve afetlere karşı hızlı çözüm sunmak için dron, yapay zeka, multispektral ve termal kameralarla geliştirilen bu sistem, tarımda verimliliği artırmak, kayıt dışılığı önlemek ve afetlere karşı hızlı çözüm sunmak amacıyla hazırlanmış olup, TEKNOFEST jürisi tarafından tarım teknolojileri alanında yenilikçi ve stratejik katkısı nedeniyle ödüle layık görülmüştür."

Açıklamada, proje ekibinin, Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, Şube Müdürü Akın Saraçoğlu, ziraat mühendisleri Emre Öztürk ve Mustafa Ceyhan ile TANAP Bölge Müdürü Aykut Sinan Yazman, yazılım mühendisi Egemen Efe'den oluştuğu bildirildi.