Ardahan Tanıtım Günleri Başkentte Başladı

Güncelleme:
Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Ardahan Tanıtım Günleri, kentin kültürel ve tarihi değerlerini tanıtmak amacıyla kapılarını açtı. Yöresel lezzetlerin sergilendiği etkinlik, 2 Kasım'a kadar devam edecek.

Başkentte düzenlenen Ardahan Tanıtım Günleri başladı.

Başkent Millet Bahçesi'ndeki Atatürk Kültür Merkezi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte, kentin tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra yöresel lezzetleri tanıtıldı.

Ardahan ve ilçe belediyeleri, kurdukları stantlarda yöresel ürünleri sergiledi.

Tanıtım günlerinde, gravyer, eski kaşar, cağ kebabı, Ardahan Göle balı, cincar çorbası gibi Ardahan'a özgü birçok ürün yer aldı.

Açılış programına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, "Bu güzide programı, geçmişimizi geleceğimize taşıyan, şehirlerimiz arasında köprüler kuran bir gönül buluşması, kalplerimizi, değerlerimizi, kimliğimizi de birbirine yaklaştıran çok kıymetli bir program olarak görüyorum." dedi.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek de Türkiye'nin en kaliteli kaşar peyniri, tereyağı ve balının Ardahan'da üretildiğini söyledi.

Ardahanlıların memleketlilerine yaptığı yatırımların artması gerektiğini belirten Çiçek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik, 2 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
