Ardahan-Şavşat ve Posof-Damal yolları kar ve tipi nedeniyle kapandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ardahan-Şavşat ve Posof-Damal yolları kar ve tipi nedeniyle kapandı

AA - Günay Nuh - Güncel
 - Güncelleme:
Ardahan-Şavşat ve Posof-Damal yolları kar ve tipi nedeniyle kapandı

Ardahan-Şavşat ve Posof-Damal yolları, kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan-Şavşat ve Posof-Damal yolları, kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bölgede etkili olan kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Ardahan-Şavşat ve Posof-Damal yolları ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri, il genelinde ulaşımın aksadığını belirterek, sürücülerin zorunlu olmadıkça çıkmamalarını istedi.

Söz konusu yollarda karla mücadelenin yapılabilmesi için tipinin dinmesi bekleniyor.

Ardahan-Şavşat ve Posof-Damal yolları kar ve tipi nedeniyle kapandı

Ardahan-Şavşat ve Posof-Damal yolları kar ve tipi nedeniyle kapandı

Ardahan-Şavşat ve Posof-Damal yolları kar ve tipi nedeniyle kapandı

AA / Günay Nuh - Güncel

Ardahan, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title