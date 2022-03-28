Ardahan-Şavşat ve Posof-Damal yolları kar ve tipi nedeniyle kapandı
Ardahan-Şavşat ve Posof-Damal yolları, kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
ARDAHAN (AA) - Ardahan-Şavşat ve Posof-Damal yolları, kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Bölgede etkili olan kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Ardahan-Şavşat ve Posof-Damal yolları ulaşıma kapandı.
Karayolları ekipleri, il genelinde ulaşımın aksadığını belirterek, sürücülerin zorunlu olmadıkça çıkmamalarını istedi.
Söz konusu yollarda karla mücadelenin yapılabilmesi için tipinin dinmesi bekleniyor.