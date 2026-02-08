Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı
Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım aksadı. Tırların geçişine kapatılan yol için ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlattı.
Ardahan-Şavşat kara yolunda tipi nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.
Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi özellikle yüksek noktalarda ulaşımı aksatıyor.
Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda rüzgarın etkisiyle tipi görüş mesafesini düşürdü, buzlanmaya neden oldu.
Ulaşımın aksaması dolayısıyla yolun Sahara mevkisi tırların geçişine kapatıldı.
Ekipler, tipinin yoğunlaştığı alanlarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.