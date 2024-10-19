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Ardahan-Şavşat Kara Yolunda Buzlanma, Tır Geçişine İzin Verilmiyor

Ardahan-Şavşat Kara Yolunda Buzlanma, Tır Geçişine İzin Verilmiyor
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Ardahan'ın yüksek noktalarında etkili olan kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolunda buzlanma meydana geldi. 18 tır yolda kaldı, yol ağır tonajlı araçlara kapatıldı.

Ardahan-Şavşat kara yolunda, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Ardahan'ın yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda buzlanma meydana geldi.

Buzlanmanın yoğunlaştığı Sahara mevkisinde 18 tır yolda kaldı.

Ekipler, yolu Değirmenli köyü mevkisinden itibaren ağır tonajlı araçların geçişine kapattı. Küçük araçlardan ise kışlık lastiği olanlara izin verildi.

Karayolları ekipleri, yolun yeniden normale dönmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel

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