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Ardahan-Şavşat Kara Yolunda Buzlanma Nedeniyle Tır Geçişleri Yasaklandı

Ardahan-Şavşat Kara Yolunda Buzlanma Nedeniyle Tır Geçişleri Yasaklandı
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Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğun buzlanma oluştu. Bu sebeple tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Sahara mevkisinde yolda kalan 7 tır sürücüsü karla mücadele çalışmaları bekliyor.

Ardahan-Şavşat kara yolunda, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Ardahan'ın yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi.

Buzlanmanın etkisiyle Sahara mevkisinde 7 tır yolda kaldı.

Tır sürücüsü Kadir Koç, AA muhabirine, Trabzon'a gitmeye çalıştığını belirterek, Sahara mevkisinde yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle kaldığını söyledi.

Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda da zincirsiz ağır tonajlı araçlara izin verilmiyor.

Ekipler, her 2 yolda da karla mücadele çalışması yapıyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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