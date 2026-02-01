Haberler

Ardahan-Şavşat kara yoluna düşen çığ ekiplerce temizlendi

Ardahan-Şavşat kara yoluna düşen çığ ekiplerce temizlendi
Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğun yağış sonrası oluşan çığ, karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Yaylalar mevkisindeki üç noktada meydana gelen çığ için bölgeye yönlendirilen ekipler, olumsuz bir durum yaşanmadan yol temizliğini gerçekleştirdi. Havanın yumuşaması nedeniyle aynı bölgede çığ riskinin devam ettiği bildirildi.

Ardahan-Şavşat kara yoluna düşen çığ, karayolları ekiplerince temizlendi.

Yoğun yağışın etkili olduğu yolun Yaylalar mevkisinde 3 farklı noktaya küçük çaplı çığ düştü.

Çığın düştüğü bölgeye Karayolları 183. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler yönlendirildi.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucu yol temizlenirken, olumsuz bir durum yaşanmadı.

Havanın yumuşaması dolayısıyla aynı bölgede çığ riskinin olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
