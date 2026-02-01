Ardahan-Şavşat kara yoluna düşen çığ ekiplerce temizlendi
Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğun yağış sonrası oluşan çığ, karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Yaylalar mevkisindeki üç noktada meydana gelen çığ için bölgeye yönlendirilen ekipler, olumsuz bir durum yaşanmadan yol temizliğini gerçekleştirdi. Havanın yumuşaması nedeniyle aynı bölgede çığ riskinin devam ettiği bildirildi.
