Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldı

Ardahan'da etkili olan yoğun kar ve tipinin neden olduğu olumsuz hava koşulları, Ardahan-Şavşat kara yolunu araç geçişine kapattı. Sahara mevkisinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle tüm araçların geçişi durduruldu. İlgililer, sürücüleri olası buzlanma olaylarına karşı uyardı.

Ardahan-Şavşat kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran yoğun kar ve tipi, Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşımı aksattı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yolunun Sahara mevkisi, tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle tüm araçların geçişine kapatıldı.

Bölgede karla mücadele çalışması yapılabilmesi için tipinin dinmesi bekleniyor.

İlgililer, kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma olaylarına karşı sürücüleri uyardı.

