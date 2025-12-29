Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldı
Ardahan'da etkili olan yoğun kar ve tipinin neden olduğu olumsuz hava koşulları, Ardahan-Şavşat kara yolunu araç geçişine kapattı. Sahara mevkisinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle tüm araçların geçişi durduruldu. İlgililer, sürücüleri olası buzlanma olaylarına karşı uyardı.
Bölgede karla mücadele çalışması yapılabilmesi için tipinin dinmesi bekleniyor.
İlgililer, kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma olaylarına karşı sürücüleri uyardı.