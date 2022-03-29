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Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı

AA - Günay Nuh - Güncel
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Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı

Kar ve tipi nedeniyle dün kapanan Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı.

ARDAHAN (AA) - Kar ve tipi nedeniyle dün kapanan Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı.

İl genelinde bir süredir etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda, tipinin etkisini kaybetmesiyle Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kenti Karadeniz'e bağlayan yolda kar temizleme, tuzlama ve yol genişletme çalışması yapıldı.

Kara yolundan araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

AA / Günay Nuh - Güncel

Ardahan, kar, Güncel, Haberler

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