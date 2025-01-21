Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı.

İl genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar ve buzlanma, yer yer ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Yoğun tipi, kar ve buzlanma nedeniyle dün ulaşıma kapatılan, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu, tipinin kesilmesinin ardından ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Zincirsiz tırların geçişine izin verilmeyen Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda da ulaşım normale döndü.

Ekipler, söz konusu yollarda buzlanmanın görüldüğünü belirterek, sürücülerin tedbir olmalarını istedi.