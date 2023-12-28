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Ardahan-Şavşat kara yolu tır ve ağır tonajlı araçlara kapandı

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Ardahan-Şavşat kara yolunda oluşan buzlanma nedeniyle tır ve ağır tonajlı araçların geçişi durduruldu. Karayolları ekipleri, sürücülere takoz, çekme halatı ve zincir bulundurma uyarısında bulundu.

Ardahan-Şavşat kara yolu, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle tır ile ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Ardahan ile ilçelerinde etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda buzlanma meydana geldi.

Ekipler, bu yolu tır ile ağır tonajlı araçların geçişine kapattı.

Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ise yoğun tipi nedeniyle bazı tırlar, Ilgar mevkisinde bekliyor.

Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, il genelinde kar ile tipinin ulaşımı aksattığını belirterek, sürücülerden araçlarında takoz, çekme halatı ile zincir bulundurmasını istedi.

Kaynak: AA / Güncel

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