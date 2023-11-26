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Ardahan-Şavşat kara yolu Sahara Geçidi'nde kara saplanan otobüs kurtarıldı

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Ardahan-Samsun seferini yapan yolcu otobüsü, Sahara Geçidi'nde kara saplandı. Karayolları ekipleri tarafından kurtarılan otobüs, seferine devam etti.

Ardahan-Şavşat kara yolu Sahara Geçidi'nde kara saplanan yolcu otobüsü, Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

Ardahan- Samsun seferini yapan yolcu otobüsü, yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Sahara Geçidi mevkisinde kayarak yoldan çıktı.

Ön kısmı yol kenarındaki kara saplanan otobüsün bulunduğu yerden çıkarılamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi arandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarılan otobüs, seferine devam etti.

Kaynak: AA / Güncel

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