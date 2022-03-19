Ardahan-Şavşat kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı
Ardahan-Şavşat kara yolu, Sahara Geçidi'nde meydana gelen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.
ARDAHAN (AA) - Ardahan-Şavşat kara yolu, Sahara Geçidi'nde meydana gelen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, Ardahan-Şavşat kara yolunun 2 bin rakımlı Sahara Geçidi mevkisinde çığ düştü.
Kimsenin yaralanmadığı olayda, ulaşıma kapanan yolun açılası için Karayolları ekipleri çalışma başlatırken, yoğun kar ve tipi, karla mücadele çalışmasını zorlaştırıyor.
AA / Günay Nuh - Güncel