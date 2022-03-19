Ardahan-Şavşat kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı - Haberler

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Ardahan-Şavşat kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı

AA - Günay Nuh - Güncel
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Ardahan-Şavşat kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı

Ardahan-Şavşat kara yolu, Sahara Geçidi'nde meydana gelen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan-Şavşat kara yolu, Sahara Geçidi'nde meydana gelen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Ardahan-Şavşat kara yolunun 2 bin rakımlı Sahara Geçidi mevkisinde çığ düştü.

Kimsenin yaralanmadığı olayda, ulaşıma kapanan yolun açılası için Karayolları ekipleri çalışma başlatırken, yoğun kar ve tipi, karla mücadele çalışmasını zorlaştırıyor.

AA / Günay Nuh - Güncel

Ardahan, Güncel, Haberler

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