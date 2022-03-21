Ardahan-Şavşat kara yolu ağır tonajlı araçların geçişine açıldı

ARDAHAN (AA) - Olumsuz hava koşulları nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda, bu araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

Bölgede bir süredir etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle 16 Mart Çarşamba günü tır geçişlerine kapatılan yol, önceki gün Sahara Geçidi mevkisine çığ düşmesi üzerine tüm araç geçişlerine kapatıldı.

Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla dün diğer araçlar için ulaşıma açılan yolda, kar ve tipinin etkisini sürdürmesi dolayısıyla tırlar ve diğer ağır tonajlı araçların geçmesine izin verilmedi.

Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sonucu, yolda bugün ağır tonajlı araçların geçişi de başladı.

Yetkililer, yüksek kesimlerdeki kara yollarında halen tipi ve buzlanmanın etkili olduğunu belirterek, sürücülerin araçlarında takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi.