Kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı
Ardahan-Şavşat kara yolunda kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Yoğun buzlanma ve düşen görüş mesafesi nedeniyle yolda karla mücadele çalışmaları başladı.
Ardahan kent merkezi başta olmak üzere kentin yüksek noktalarında kar etkisini artırdı.
Kar ve tipi nedeniyle Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi, görüş mesafesi düştü.
Söz konusu yolun Sahara mevkisi, başta tırlar olmak üzere ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
Ekipler yolda karla mücadele çalışmalarına başladı.
Kaynak: AA / Günay Nuh