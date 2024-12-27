Ardahan-Şavşat Kara Yolu Ağır Araçlara Kapandı

Ardahan-Şavşat kara yolu, kar ve yoğun tipiye bağlı buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

İl genelinde etkisini artıran kar ve tipi, bazı yol ve geçişlerde yoğun buzlanmaya neden oldu.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi, ekiplerce ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Ardahan-Kars kara yolunun Susuz ile Hasköy arasında da ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Sürücülerin tedbirli olmasını isteyen ekipler, karla mücadele çalışması başlattı.