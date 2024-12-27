Üye Girişi
Haberler
Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma, yarın devam edecek
Narin davasında ikinci gün de karar çıkmadı! Kilit ismin ifadesi yarın
CHP'lilerin 'İmamoğlu-Yavaş' sorusuna verdikleri yanıt bir hayli çarpıcı
Özel'in masasında İmamoğlu-Yavaş anketi! Çıkan sonuç bir hayli çarpıcı
Ağabey Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Enes Güran: Bizim köyü güzel bir köy zannetmeyin
Narin'in ağabeyi korkunç gerçeği itiraf etti: Yalnız biz biliriz

Ardahan-Şavşat Kara Yolu Ağır Araçlara Kapandı

Ardahan-Şavşat Kara Yolu Ağır Araçlara Kapandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan-Şavşat kara yolu, kar ve yoğun tipiye bağlı buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Kar yağışıyla birlikte bazı yol ve geçişlerde yoğun buzlanma yaşanmakta ve karla mücadele çalışmaları başlatıldı.

Ardahan-Şavşat kara yolu, kar ve yoğun tipiye bağlı buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

İl genelinde etkisini artıran kar ve tipi, bazı yol ve geçişlerde yoğun buzlanmaya neden oldu.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi, ekiplerce ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Ardahan-Kars kara yolunun Susuz ile Hasköy arasında da ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Sürücülerin tedbirli olmasını isteyen ekipler, karla mücadele çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
img

'KAAN' komşuda panik yarattı! "Biz vida bile üretemiyoruz"
img

Terör elebaşı: Sınırları Şam hükümetine teslim etmeye hazırız
img

Torreira, Galatasaray'ın başını yaktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DSG elebaşı Mazlum Abdi: Sınırları Şam hükümetine teslim etmeye hazırız
Terör elebaşı: Sınırları Şam hükümetine teslim etmeye hazırız
Esad'ın emrine karşı çıktığı için yıllardır esir tutulan savaş pilotuna anlamlı hediye
Yıllardır esir tutulan savaş pilotuna anlamlı hediye
Şam Valisi'nden dikkat çeken Türkiye mesajı: Bunu hiç unutmayacağız
Şam Valisi'nden dikkat çeken Türkiye mesajı: Bunu hiç unutmayacağız
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin erkek olduğunu gören adam yıkıldı
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin fotoğrafını görünce adeta yıkıldı
Bakanlık açıkladı: 2025'te ikramiyeler yasaklandı
Bakanlık açıkladı: 2025'te ikramiyeler yasaklandı
Uçak kazasından sağ kurtulan adamın söyledikleri bir hayli enteresan
Uçak kazasından sağ kurtulan adamın söyledikleri bir hayli enteresan

Son Dakika Haberleri

2010-2015 yıllarındaki UEFA turnuvalarında kullanılan 536 penalti üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre, penaltı atışları, kaleye karşıdan... Masterchef puan durumu ne? 27 Aralık Cuma, Kerem, Semih, Beyza, Eda, Onur puanları kaç? En kalabalık üçüncü bölge hangisidir? 2 yıllık çalışan ne kadar tazminat alır 2025? Türkiye'de nüfusu en fazla olan ilk iki bölge Marmara ve İç Anadolu bölgeleriyken üçüncü bölge hangisidir? Aynı hanedanın iki kolu olan York ve Lancaster hanedanlarının, İngiltere tahtı için 1455'te başlayan ve "Güller Savaşı" olarak adlandınlan mücadele... Düşler Bahçesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Düşler Bahçesi filmi ne zaman, nerede çekildi? MasterChef yukarı kim çıktı 27 Aralık Cuma? MasterChef ilk 4'e kalan ilk yarışmacı kim? Şifahen ne demek? Daha çok eski kuşakların kullandığı "şifahen" kelimesi ne anlama gelir? Kızılcık Şerbeti 82. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! Kızılcık Şerbeti 83. bölüm fragmanı yayınlandı mı? YANGIN Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.