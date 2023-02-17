Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında ulaşım normale döndü Güncel Haberler Kar nedeniyle dün ağır tonajlı araç geçişine izin verilmeyen Ardahan-Şavşat ile zincirsiz ağır tonajlı araç geçişine kapatılan Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında ulaşım normale döndü. Kar nedeniyle dün ağır tonajlı araç geçişine izin verilmeyen Ardahan-Şavşat ile zincirsiz ağır tonajlı araç geçişine kapatılan Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında ulaşım normale döndü. Kentte yüksek kesimlerde etkili olan tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde başlatılan karla mücadele çalışmasının tamamlanmasıyla bu yolda ve zincirsiz ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyen Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda ulaşım normale döndü. Karayolları 183. Şube Şefliği, yüksek noktalarda kar ve tipinin ulaşımı yer yer etkilediğini, sürücülerin tedbirli olması gerektiğini bildirdi. Kaynak: AA / Güncel Karadeniz Tragger Ardahan Güncel Haberler

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