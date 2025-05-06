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Ardahan polisi POLHANE projesi ile bir yılda 10 bin haneyi ziyaret etti

Ardahan polisi POLHANE projesi ile bir yılda 10 bin haneyi ziyaret etti
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Ardahan'da huzurun sağlanması ve suçun önlenmesi amacıyla "Polis Hanede Serhat Şehrimiz Güvende" sloganıyla hayata geçirilen "POLHANE" projesi kapsamında polis ekipleri 1 yılda 10 bin haneyi ziyaret etti.

Ardahan'da huzurun sağlanması ve suçun önlenmesi amacıyla "Polis Hanede Serhat Şehrimiz Güvende" sloganıyla hayata geçirilen "POLHANE" projesi kapsamında polis ekipleri 1 yılda 10 bin haneyi ziyaret etti.

Vali Hayrettin Çiçek, Şehit Tuncay Polat Polis Merkez Amirliği ziyaretinde gazetecilere, POLHANE Projesi'nin bir yılını değerlendirdi.

Polislerin çalışmasına kendisinin de katılım sağladığını ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

"Ardahan merkezdeki bütün ailelerimize yönelik polisimiz tarafından ziyaretler gerçekleştiriliyor. Hane ziyaretlerinde emniyet hizmetleri anlatılıyor, aile içi şiddet, uyuşturucu, dolandırıcılık ve benzeri bizim önemli gördüğümüz 6 hususla alakalı vatandaşımız bilinçlendiriliyor. Önleyici kolluk hizmetleri kapsamında yapılan bu faaliyetin doğrudan etkisini 2024 yılı içinde gördük. Asayiş olay sayılarında ciddi manada düşüş var. Olay aydınlatmalarında da artış söz konusu oldu."

Projenin 2025 Aile Yılı dolayısıyla daha da önem kazandığını belirten Çiçek, "Örneğin 42 dolandırıcılık vakasını önlemiş olduk. UYUMA projesi kapsamında da 7 ihbar söz konusu oldu. Hiçbir şekilde kimlik verileriniz paylaşılmıyor. Bu daha önce, yani POLHANE öncesi sıfırdı. Ardahan'ımız huzur şehri ama daha da huzurlu kılacağız inşallah." dedi.

Çiçek, polisin proje kapsamında bir yıl içinde 10 bin haneyi ziyaret ettiğini, yaklaşık 30 bin kişiye ulaşıldığını dile getirdi.

Kentte motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik de bir projeyi hayata geçireceklerini aktaran Çiçek, "Ardahan'da hedefimiz, hiç motosiklet kazası olmasın. Bu hedef doğrultusunda çalışacağız. Bu işin kahramanı olan emniyet mensuplarımızı canı gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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