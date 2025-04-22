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Ardahan Ovası Su Altında Kaldı

Ardahan Ovası Su Altında Kaldı
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Ardahan'dan geçen Kura Nehri, sağanak yağış ve karların erimesi sonucu taşarak Ardahan Ovası'nın yarısını sular altında bıraktı. Bunun tarım arazilerini etkilememesi sevindirici bir durum olarak değerlendiriliyor.

Ardahan ovası nehrin taşmasıyla yeniden sular altında kaldı

ARDAHAN - Ardahan'ın ortasından geçen Kura Nehri, sağanak yağış ve karların erimesi sonucu taştı. Taşan nehir, Ardahan Ovası'nın yarısını sular altında bıraktı.

Kura Nehri'nin bu yıl ikinci kez taşması sonucu tarım arazileri de sular altında kaldı. Ovanın yanında kurulan evlerin yakınlarına kadar giden suyun yağışlarla birlikte artabileceğine dikkat çekildi. Sular altında kalan tarım arazilerde ise ekili alan olmadığı için bir sıkıntı oluşturmadı.

Kura nehrinin coşmasıyla ovanın sular altında kaldığını söyleyen Ufuk Ürker, "Bizim için Ardahan'ın denizi. Dağlar halen daha karla kaplı ve kar sularıyla beslenen Kura nehri 3 adet barajı besliyor. Geçen yıla oranla su seviyesi çok yüksek. Şu anda yüzlerce gökçem kuş için beslenme alanı konumunda. Biz her baharda Kura nehrinin taşmasını bekleriz. ve bereket ve bolluk getireceğine inanırız. Çünkü Ardahan ovasının büyük kısmı mera alanı ve ot verimi hayvancılıkla uğraşan bizler için çok önemli" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Güncel
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