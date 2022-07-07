Ardahan merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı Ardahan merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Ardahan merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekiplerinin koordinesinde, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ardahan'ın yanı sıra Kars ve Erzurum'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 zanlıdan 6'ı gözaltına alındı. Kente getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Diğer zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. AA / Günay Nuh - Güncel Jandarma Erzurum Ardahan Güncel Haberler

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