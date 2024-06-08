Ardahan merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı
Ardahan merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu ve uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi.
Ardahan merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Müdürlüğe bağlı ekipler, uyuşturucu satışı ve kullanımıyla mücadele kapsamında Ardahan merkezli 3 ilde çalışma yürüttü.
Ardahan, İstanbul ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan K.G, S.S, O.U, S.Ç, S.A. ve H.A, "uyuşturucu satışı yapmak" suçundan tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekiplerce arama yapılan adreslerde, bir miktar uyuşturucu ve çok sayıda uyuşturucu malzemesi ele geçirildi.