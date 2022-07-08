Ardahan merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Ardahan merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

AA - Günay Nuh - Güncel
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Ardahan merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Ardahan merkezli Kars ve Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Ardahan merkezli Kars ve Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekiplerinin koordinesinde, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ardahan merkezli 3 ilde gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si "uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan" tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Günay Nuh - Güncel

Erzurum Ardahan Kars Güncel Haberler

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