Ardahan merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Ardahan merkezli Kars ve Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Ardahan merkezli Kars ve Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekiplerinin koordinesinde, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ardahan merkezli 3 ilde gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si "uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan" tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Günay Nuh - Güncel