Ardahan merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Ardahan merkezli Kars ve Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı. Ardahan merkezli Kars ve Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekiplerinin koordinesinde, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ardahan merkezli 3 ilde gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si "uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan" tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Günay Nuh - Güncel Erzurum Ardahan Kars Güncel Haberler

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