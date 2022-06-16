Ardahan merkezli "ehliyet sınavı" operasyonunda 24 şüpheli yakalandı - Haberler

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Ardahan merkezli "ehliyet sınavı" operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

AA - Günay Nuh - Güncel
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Ardahan merkezli 'ehliyet sınavı' operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

Ardahan merkezli 8 ilde düzenlenen "ehliyet sınavı" operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Ardahan merkezli 8 ilde düzenlenen "ehliyet sınavı" operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında yapılan dijital materyal, HTS incelemeleri ve analiz çalışmalarında bazı illerde yapılan motorlu taşıt sürücü adayları sınavlarında organize şekilde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde ve Artvin, Rize, Bilecik, Bursa, Ağrı, Kırşehir ile Van'da, ehliyet sınavlarına başkasının yerine ya da kopya düzeneğiyle girdiği iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Söz konusu illerde düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Günay Nuh - Güncel

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